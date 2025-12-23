La vera sfida dell' impresa | fare affari non politica

La questione delle auto elettriche entro il 2035 rappresenta un tema centrale per l’economia europea e occidentale. Al di là delle polemiche politiche, il vero obiettivo delle imprese è continuare a fare affari, innovare e sostenere la crescita. Comprendere le sfide e le opportunità di questa transizione è fondamentale per affrontare con lucida prospettiva le trasformazioni in atto.

Dietro la querelle sul 2035, auto elettriche sì o no, si celano due temi molto importanti per il futuro dell'economia europea e occidentale. Il primo: se l'industria debba ascoltare ciò che le persone pensano ovvero ciò che poi fanno al momento dell'acquisto, quando si trasformano in clienti. Il secondo: se l'attuale modello industriale, quello della public company, abbia gli anticorpi per resistere alle pressioni politiche. Stare dalla parte dell'opinione dominante, dei benpensanti del momento, dà conforto. Nell'epoca della reputation sembra una scelta obbligata, nel solco della filosofia ESG per cui la morale non è più quella cosa viva, che si trasforma e che orienta i comportamenti secondo le convenienze, ma un diktat fissato che impera a prescindere dal contesto e dal sentire comune. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

