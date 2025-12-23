La Vendemmia di Giuseppe Gazzaniga al Teatro Ristori

“La Vendemmia” di Giuseppe Gazzaniga, rappresentata al Teatro Ristori di Verona, è un’opera che affonda le sue radici nel tardo Settecento. Promossa dal Conservatorio di Verona, questa produzione offre un’interpretazione fedele e raffinata di un classico del periodo, offrendo agli spettatori un’occasione di riscoprire un patrimonio musicale di grande valore storico e artistico.

Torna l'11 gennaio 2026 al Teatro Ristori di Verona il triangolo amoroso tra il Marchese Don Achille, Donna Artemisia e Agatina.

