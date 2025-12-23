La variabilità della politica scolastica Lettera
Inviata da Enrico Fortunato Maranzana - Ci sono discussioni in cui il disaccordo non nasce dalle opinioni, ma dal modo di pensare: le parole sembrano condivise, mentre i significati divergono. Il dialogo che segue, pur estraneo all’ambito scolastico, mette a fuoco il nodo che ha differenziato le politiche scolastiche dei ministri che, negli anni, si sono succeduti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Merendine, energy drink e pasti improvvisati: il ritratto alimentare (poco edificante) della ricreazione scolastica. Lettera
Leggi anche: Il nuovo Decreto sulla “disciplina scolastica”: il retaggio della scuola italiana, le azioni educative e la prevenzione per arginare devianze e abbandono. Lettera
Tra l’influenza di un anticiclone mediterraneo e il passaggio di vortici di origine africana, la regione si appresta a vivere giornate caratterizzate da una spiccata variabilità. Le previsioni di 3bmeteo.com. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.