La Tre Erre Arredamenti, 30 anni di passione per il legno.

Da oltre 30 anni, La Tre Erre Arredamenti si dedica alla creazione di mobili su misura, con un’attenzione particolare alla qualità del legno e alla cura dei dettagli. Nato a Magione, il nostro atelier si è consolidato come punto di riferimento nel settore dell’arredamento personalizzato, con un’esperienza radicata nella tradizione e una costante ricerca dell’eccellenza.

MAGIONE - Trent’anni di storia, di passione per il legno e di una visione capace di trasformare una piccola bottega in un solido punto di riferimento per l’arredamento su misura. La Tre Erre Arredamenti di Magione ha festeggiato domenica scorsa un traguardo prestigioso: i primi tre decenni di attività, celebrati con un pranzo speciale che ha riunito titolari, dipendenti e collaboratori in un clima di autentica familiarità. Nata nel 1995 con Claudio Tancetti, Vincenzo Corbucci e Luca Rofani, l’azienda ha saputo compiere nel tempo una crescita straordinaria, passando dalla dimensione iniziale al salto di qualità del 2000, con la creazione di uno staff qualificato di oltre venti professionisti tra architetti, tecnici e maestri falegnami. 🔗 Leggi su Lanazione.it

