La tombola con premi in ketamina e cocaina per la festa natalizia in centro | arrestato un 38enne a Terni

Durante la festa natalizia a Terni, è stata organizzata una tombola con premi in sostanze stupefacenti. L'evento è stato interrotto dai Carabinieri, che hanno arrestato un uomo di 38 anni coinvolto nell’attività illecita. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di droga e all’arresto dell’individuo, contribuendo a garantire la sicurezza pubblica durante le festività.

Una tombola “stupefacente” con premi in ketamina e cocaina per la festa natalizia in centro. Nella serata di sabato 20 dicembre i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Terni, in collaborazione con il personale della Polizia Locale di Terni e della. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Tenta la fuga in bicicletta con 20 dosi di cocaina: arrestato 38enne in centro a Modena Leggi anche: Napoli, fermato con cocaina a Scampia: arrestato un 38enne Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Premi in droga per la Tombola di Natale, ketamina nelle mutande: 38enne arrestato - Quasi 8 grammi di ketamina, circa 3 grammi e mezzo di cocaina e poco più di 5 grammi dihashish, il tutto posto in sequestro, è quanto trovato nelle disponibilità di un 38enne già gravato da precedenti ... umbria24.it

Prima tombolata Seniores I premi Ambo bacio Antonelli: Manfredi Terno Maglia: Farina R. Quaterna Costume: Joseph Cinquina Maglia: Farina R. Tombola Sorpresa: Aurora - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.