La Thailandia respinge la richiesta di colloqui della Cambogia
Il 23 dicembre la Thailandia ha respinto la richiesta della Cambogia di tenere colloqui di pace in un territorio neutrale per risolvere la disputa sul confine, che in quindici giorni ha provocato più di quaranta morti e centinaia di migliaia di sfollati. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: Donald Trump in Malesia, al via il tour asiatico: firmato l'accordo di pace tra Thailandia e Cambogia | Bessent: "Dazi al 100% alla Cina esclusi dopo i colloqui"
Leggi anche: Thailandia e Cambogia firmano la tregua
La Cambogia vuole che i colloqui di pace con la Thailandia siano spostati in Malesia.
La Thailandia respinge la richiesta di colloqui della Cambogia - Il 23 dicembre la Thailandia ha respinto la richiesta della Cambogia di tenere colloqui di pace in un territorio neutrale per risolvere la disputa sul confine, che in quindici giorni ha provocato più ... internazionale.it
Più di 500mila sfollati a causa del conflitto tra Thailandia e Cambogia - Più di mezzo milione di persone in Cambogia sono state sfollate a causa del conflitto al confine con la Thailandia, mentre a Kuala Lumpur il 22 dicembre comincia il vertice dell’Asean per discutere di ... internazionale.it
La Thailandia respinge la pressione tariffaria in seguito ai rinnovati scontri al confine con la ...
Viaggia Libero Di. Flipperachi · FA9LA. Benvenuti a Bangla Road, probabilmente la via più pazza (e controversa) di tutta la Thailandia. Qui trovi di tutto, ma proprio di tutto: tatuaggi H24, donne che ballano sui pali, discoteche aperte tutta la notte, alcol che ti vie - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.