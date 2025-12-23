la thailandia respinge la richiesta di colloqui della cambogia

Il 23 dicembre la Thailandia ha respinto la richiesta della Cambogia di tenere colloqui di pace in un territorio neutrale per risolvere la disputa sul confine, che in quindici giorni ha provocato più di quaranta morti e centinaia di migliaia di sfollati. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

