La terra trema in Irpinia | scossa di magnitudo 2.0 a Cairano

Questa mattina, alle 05:28, è stata registrata una scossa di magnitudo 2.0 nella zona di Cairano, in provincia di Avellino. L’evento sismico, di lieve entità, è stato avvertito nella zona, senza segnalazioni di danni o feriti. Si tratta di un episodio isolato che rientra nell’attività sismica tipica della regione irpina. Le autorità monitorano costantemente la situazione per garantire la sicurezza della popolazione.

Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è stato registrato questa mattina, 23 dicembre 2025, alle 05:28 ora italiana nella zona di Cairano, in provincia di Avellino. Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’evento sismico ha avuto coordinate geografiche 40. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

