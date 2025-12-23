La svolta di Soumahoro | Sono pronto a candidarmi con le forze del tricolore

“Gli ultimi anni, per me, sono stati una rinascita. La vita stessa è una rinascita continua”. Aboubakar Soumahoro, ex Avs, oggi deputato del gruppo misto, si confida al quotidiano Il Foglio e rivela che passerà il Capodanno in Africa occidentale: Senegal, Costa d’Avorio e Guinea. Soumahoro si sente "rinato" e pronto ad affrontare la sfida delle prossime elezioni politiche: "Sono pronto - le sue parole- a candidarmi con una dimensione di forze che portano in seno il tricolore”. Il sindacalista dell'Usb, entrato alla Camera con gli stivali sporchi di fango, spiega di non ragionare "con le lenti del Novecento" e lascia intuire di essere pronto a passare col centrodestra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La svolta di Soumahoro: "Sono pronto a candidarmi con le forze del tricolore" Leggi anche: Soumahoro cambia tutto: "Il mio nuovo partito? Ha il tricolore nel simbolo" Leggi anche: Giornata Unità Nazionale e Forze Armate, Montecitorio si illumina con il tricolore Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La svolta di Soumahoro: "Sono pronto a candidarmi con le forze del tricolore" - Aboubakar Soumahoro, ex Avs, oggi deputato del gruppo misto, al quotidiano Il Foglio si dice pronto ad abbandonare gli schemi del '900 ... msn.com

