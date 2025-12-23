La svolta di Alex Vinatzer tra gigante e slalom | focus sui pettorali di partenza in vista delle Olimpiadi

Alex Vinatzer si distingue questa stagione per la sua capacità di adattarsi tra gigante e slalom, mostrando una versatilità importante per le sfide delle Olimpiadi. Un elemento chiave nel suo percorso è rappresentato dai pettorali di partenza, che influenzano le strategie e le prestazioni in gara. Questa fase della stagione mette in luce la sua crescita e l’obiettivo di essere competitivo in entrambe le discipline.

Tra le sorprese più liete di questa prima parte di stagione per lo sci alpino italiano c’è sicuramente Alex Vinatzer. In questi mesi finalmente l’altoatesino è riuscito a trovare quella continuità di rendimento tanto cercata e attesa in carriera. In gigante si è assistito ad una crescita esponenziale, culminata anche con il secondo posto di Beaver Creek, ma pure in slalom sono diminuiti i consueti errori del passato e si sta cercando di trovare sempre più costanza. Una svolta nella carriera di Alex decisamente importante, anche perché questa è la stagione olimpica e proprio l’effetto Milano Cortina 2026 sembra aver fatto breccia in Vinatzer. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pagelle gigante Val d’Isere 2025: Meillard si ritrova, sorpresa Aerni. Vinatzer ancora in Top-10; Vinatzer sesto nella prima manche del gigante in Val d'Isere.

