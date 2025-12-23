La svolta a destra dell’America Latina nasce dalla paura non dall’ideologia

La crescita di movimenti di destra in America Latina è spesso attribuibile a fattori di insicurezza e timori sociali, piuttosto che a un’ideologia condivisa. La regione, caratterizzata da una storia politica complessa e turbolenta, dimostra come le scelte elettorali siano spesso influenzate da bisogni di stabilità e sicurezza, più che da convinzioni ideologiche profonde. Questo scenario evidenzia la natura incostante e sfaccettata della politica latinoamericana.

L’America Latina non ha mai avuto il lusso della stabilità ideologica. La sua storia politica non è una linea retta ma una ferita che si riapre a intervalli regolari. Un pendolo politico che oscilla sempre tra due opposti e raramente si ferma in mezzo. Ogni promessa mancata di riforma ha portato con sé una svolta reazionaria, ogni stagione di ordine imposto ha generato una rivolta morale e sociale. Non a caso, golpe è una parola sudamericana. I colpi di Stato non sono stati deviazioni occasionali ma strumenti ricorrenti, soprattutto negli anni della Guerra fredda, quando la paura del cambiamento valeva più della democrazia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La svolta a destra dell’America Latina nasce dalla paura, non dall’ideologia Leggi anche: La svolta a destra dell’America Latina: i ‘tradimenti’ della sinistra hanno spianato la strada alla “Internazionale ultraconservatrice” Leggi anche: Bolivia, fine di un’era: il tramonto del MAS e la nuova destra che ridisegna l’America Latina Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La svolta a destra dell’America Latina | i ‘tradimenti’ della sinistra hanno spianato la strada alla Internazionale ultraconservatrice. DIARIO AMERICA LATINA/ La “svolta” a destra del Cile prepara quella del Brasile - Mentre Maduro passa il tempo tra un ballo con la moglie, rilascia dichiarazioni “pace e amore” e porta avanti una trattativa con gli Usa dove ora si prospetta un suo soggiorno in Turchia rispetto al ... ilsussidiario.net Sul vento trumpiano, l'America latina va a destra, a modo suo - Argentina, Bolivia, Paraguay, Perù, El Salvador, Ecuador, Panama, Costa Rica e (probabilmente) Cile: sono i paesi latinoamericani con governi di destra, nelle molte sfumature che ... ilfoglio.it Il Cile svolta a destra, Kast è il nuovo presidente - José Antonio Kast, di estrema destra, con il 58% vince il ballottaggio contro la candidata della sinistra Jeanette Jara ferma al 41% ... msn.com La svolta a destra del Cile e le altre notizie su #iononmirassegno 00:00:50 - Come si spiega la svolta a destra del Cile 00:08:16 - La vendita di Repubblica e La Stampa 00:13:17 - Dieci anni dall'accordo di Parigi: tiriamo le somme Ascolta la puntata: https://w - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.