La Supercoppa non si disputerà a Riad il prossimo anno | possibile anche un ritorno alla finale unica

La Supercoppa italiana non si svolgerà più a Riad nel prossimo anno. La Lega Serie A sta valutando i risultati dell’esperienza in Arabia Saudita e sta considerando nuove opzioni, tra cui un possibile ritorno alla formula della finale unica. La decisione mira a trovare la soluzione più adatta per valorizzare al meglio questa competizione e le sue tradizioni.

La Supercoppa italiana chiude il capitolo saudita, almeno per ora: la Lega Serie A ora riflette sul bilancio dell’esperienza a Riad e guarda alle prossime destinazioni. Ne parla Ivan Cardia su Tuttosport. La Supercoppa cambia cambia destinazione: i dettagli. Si legge su Tuttosport: La Supercoppa italiana saluta Riad, con la certezza di non tornare nella capitale saudita il prossimo anno. Rimangono negli occhi i soliti stadi mezzi vuoti, specie quando non ci sono le squadre più apprezzate in Medio Oriente: la scorsa edizione, con la Juventus tra le fantastiche quattro, era andata molto meglio; quest’anno si è difesa solo la prima semifinale tra Napoli e Milan, grazie al fascino dei rossoneri, i più tifati in Arabia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Supercoppa non si disputerà a Riad il prossimo anno: possibile anche un ritorno alla finale unica Leggi anche: Inzaghi Inter, possibile incontro a Riad? Il retroscena alla vigilia della Supercoppa dei nerazzurri Leggi anche: Lukaku, c’è la data del possibile rientro: 18 dicembre a Riad, in Supercoppa contro il Milan (Gazzetta) La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Supercoppa Italiana 2026: addio Arabia? Spunta l’ipotesi Florida e c’è un’indiscrezione sul format - Supercoppa Italiana 2026: la prossima edizione non sarà in Arabia Saudita e c’è la possibilità che si torna al format a due squadre Il format e la sede della Supercoppa Italiana potrebbero subire una ... milannews24.com

Dove si gioca la Supercoppa Italiana e perché è stata scelta ancora una volta l’Arabia Saudita - La Supercoppa Italiana è il trofeo che di fatto oramai da diversi anni apre la stagione calcistica decretando il primo trofeo da vincere e negli ultimi anni ha come sua sede tradizionale l'estero, in ... fanpage.it

Supercoppa a Riad: come stanno Milan, Napoli, Bologna e Inter? - Inter per la finalissima di lunedì prossimo a Riad che vale la Supercoppa Italiana: ecco le ultimissime dalle quattro contendenti ... msn.com

SIcomunicazione. . Supercoppa: Hojlund affonda il Milan, il Napoli vola in finale Il Napoli vola in finale di Supercoppa, ma la semifinale di Riad contro il Milan si chiude tra gol, polemiche arbitrali e un finale ad altissima tensione, dopo una partita a lungo domin - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.