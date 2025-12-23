La suola rossa? Esisteva ben prima di Louboutin | il lungo cammino da Versailles a Hollywood

La suola rossa, oggi simbolo di eleganza e prestigio, ha origini che risalgono a molto prima delle creazioni di Christian Louboutin. Questo dettaglio distintivo ha attraversato secoli e culture, evolvendosi nel tempo e assumendo un ruolo importante nel mondo della moda e del design di calzature di lusso. La sua storia affonda le radici tra Versailles e Hollywood, testimoniando un percorso ricco di significato e raffinatezza.

Nel mondo della moda, pochi simboli evocano lusso, potere e fascino in maniera così distintiva come la suola rossa di una scarpa firmata Christian Louboutin. Il brand, altamente riconoscibile, sinonimo di couture, femminilità e ai piedi di tantissime celeb, è profondamente legato alla storia. Che comincia secoli prima, alla corte di Versailles.

