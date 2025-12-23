La strage nella Rsa Casa per coniugi al Corvetto | chiesto il processo per i gestori nessuna responsabilità del Comune di Milano

La Procura di Milano ha richiesto il rinvio a giudizio di cinque persone coinvolte nel maxi incendio avvenuto nella Rsa “Casa per coniugi” al Corvetto, che nel luglio 2023 costò la vita a sei anziani. Sono imputati tre vertici della cooperativa Proges e la direttrice dell’epoca. Il Comune di Milano non è ritenuto responsabile dell’accaduto.

Milano, 23 dicembre 2025 – La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per cinque imputati, ossia tre vertici della cooperativa Proges, la stessa cooperativa, e la direttrice dell’epoca della Rsa Casa per coniugi al Corvetto, di proprietà del Comune e gestita da Proges, per il maxi rogo nella struttura dove, nella notte tra il 6 e il 7 luglio 2023, morirono sei anziani. Le accuse, come emerso dalla chiusura indagini dei mesi scorsi, sono omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme per la prevenzione, incendio colposo e omissione colposa di cautele contro disastri o infortuni ed è contestata anche la responsabilità amministrativa a Proges. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La strage nella Rsa “Casa per coniugi” al Corvetto: chiesto il processo per i gestori, nessuna responsabilità del Comune di Milano Leggi anche: Sei morti nel rogo nella Rsa “Casa per Coniugi” a Milano: la Procura chiede il rinvio a processo per cinque persone Leggi anche: Sei morti nel rogo in Rsa “Casa per Coniugi” a Milano: la Procura chiede il rinvio a processo per cinque persone Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La strage nella Rsa “Casa per coniugi” al Corvetto: chiesto il processo per i gestori, nessuna responsabilità del Comune di Milano. Israele in Italia. . Dopo essere scampati alla strage di Bondi Beach, i loro figli li hanno implorati: "Spegnate la Menorah davanti casa o diventeremo un obiettivo!". Ascolta il racconto di questa madre australiana. La luce è l'unico modo di sconfiggere l'oscurità. S - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.