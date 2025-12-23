La strage di Natale rispunta la camorra nel Rapido 904 | indagini sul capo clan

Nuove indagini sulla strage di Natale del 1984 al Rapido 904: la procura di Firenze ha iscritto nel registro degli indagati il boss Raffaele Stolder, riaccendendo i riflettori sulla possibile presenza della camorra in quell’attentato. Quarantuno anni dopo, emerge un collegamento che potrebbe riscrivere alcune pagine di questa tragedia, coinvolgendo anche i temi di terrorismo e mafia. Dalle indagini attuali si evince un’attenzione rinnovata verso i responsabili di quella drammatica

Firenze, 23 dicembre 2025 – Terrorismo nero, servizi deviati, mafia. E camorra. Un mix micidiale quanto il tritolo: quarantuno anni dopo l’attentato al rapido 904, 16 morti e 267 feriti per l’esplosione di un ordigno ad alto potenziale collocato a bordo del treno partito da Napoli e diretto a Milano, si scopre che la procura di Firenze nel 2023 ha iscritto sul registro degli indagati il boss Raffaele Stolder. Una camorra che non c’è più, quella di Stolder: classe 1958, è stato il capo dell’omonimo clan, ormai estinto, vicino ai Giuliano di Forcella: la sorella Amalia Stolder sposò Carmine, ‘o lione, l’amico di Maradona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

