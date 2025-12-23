La storia di Alessio 11 anni venditore di libri per fare il regalo di Natale alla sorellina | Non chiedo soldi a papà vado male a scuola

Alessio, 11 anni di Mugnano, ha deciso di vendere libri di scuola per raccogliere fondi e acquistare un regalo di Natale per la sorellina. Con determinazione e senza chiedere soldi a papà, dimostra come l’amore e la volontà possano spingere anche i più giovani a trovare soluzioni alternative. La sua storia evidenzia il valore della famiglia e della solidarietà, anche in situazioni di difficoltà.

Mugnano (Napoli) – "Mi servono soldi per comprare un regalo alla mia sorellina". Il banchetto dei libri di scuola. I disegni realizzati di suo pugno. Il venditore ambulante sulla strada sembra uscito da un romanzo di Dickens: si chiama Alessio, ha 11 anni. I carabinieri della stazione di Mugnano lo trovano da solo, sul marciapiedi, davanti a un negozio di giocattoli. È stato il titolare della bottega ad allertare il 112: "C'è un bimbo che sta facendo il mercatino davanti alla mia vetrina". Cosa ci fai qui, piccolo Oliver Twist, gli chiedono i militari? "Vendo queste cose per comprare il regalo alla mia sorellina di 3 anni.

