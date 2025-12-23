La stella cometa a led del Comune di Verona verrà accesa in piazza Renato Simoni per i carabinieri morti a Castel d’Azzano

La stella luminosa del Comune di Verona si accenderà questa sera, martedì 23 dicembre, in piazza Renato Simoni in ricordo dei tre carabinieri morti nell'esplosione avvenuta a Castel d'Azzano il 14 ottobre 2025. L'iniziativa è dedicata al sottotenente Marco Piffari, al maresciallo Valerio Daprà e.

