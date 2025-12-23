Disavventura durante Molfetta – Noicattaro, gara di domenica 21 valida per la 17esima giornata del girone A del campionato di Promozione pugliese. Nell’evitare un pallone vagante a centrocampo, l’arbitro Umberto Carolini della sezione di Bari si è procurato una distorsione al ginocchio destro. Peccato che fosse il minuto 91 e che la squadra ospite stesse attaccando per cercare il vantaggio. Il gol è arrivato al termine dell’azione, durante la quale l’arbitro – dolorante per terra – era impossibilitato a vedere il gioco. Di conseguenza non ha potuto convalidare la marcatura di Luca Guerra. Rete annullata, e partita terminata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La squadra segna ma l’arbitro è a terra dolorante: gol annullato e gara terminata in anticipo

