La SportUp protagonista in vasca

Domenica di impegni per i giovani nuotatori della SportUp, protagonisti in vasca durante il campionato regionale invernale Lifesaving con gli Esordienti A e B, e alla Coppa Brema con la squadra assoluta. Un momento importante di confronto e crescita tecnica, che testimonia l’impegno e il percorso di sviluppo del team. La giornata ha visto i giovani atleti impegnati in competizioni di rilievo, rappresentando con serietà e determinazione la società.

Domenica di gare per i giovani nuotatori della SportUp protagonisti al campionato regionale invernale Lifesaving con gli Esordienti A e B e alla Coppa Brema con la squadra assoluta. Al campionato regionale Lifesaving una pioggia di medaglia per i nuotatori della SportUp. Tra gli esordienti B Viviana Daga ha vinto ben tre ori nei 50 ostacoli, 50 trasporto manichino vuoto e 50 trasporto manichino vuoto con pinne. Ori anche al maschile per Marco Gesini nei 50 trasporto manichino vuoto con pinne e Gianmarco Foschi nei 50 trasporto manichino vuoto che si è piazzato davanti proprio al suo compagno Marco Gesini che si è messo al collo anche l'argento.

