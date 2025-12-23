La speranza è una scelta il Natale del vescovo Francesco coi detenuti e le detenute

Il 22 dicembre, il Vescovo Francesco Beschi ha visitato il carcere “don Fausto Resmini” di Bergamo, incontrando detenuti e detenute. Un momento di confronto e riflessione sul tema della speranza come scelta, nel contesto delle festività natalizie. Un'occasione per ascoltare le voci di chi si trova in percorso di recupero e per condividere un messaggio di vicinanza e fiducia nel futuro.

Bergamo. Nel pomeriggio di lunedì 22 dicembre il Vescovo Francesco Beschi si è recato in visita nel carcere “don Fausto Resmini” di Bergamo. Prima un saluto e una preghiera con benedizione nella sezione femminile, poi nella sezione penale, e infine la Messa nella sezione circondariale alla presenza della Direzione, degli agenti della Polizia penitenziaria, operatori del carcere e volontari. Un’attenzione da parte del Vescovo che dura da sedici anni; un dialogo che è scambio di riflessioni lette dai detenuti e proferite dal Vescovo, parole attese e sentite da entrambe le parti con molta partecipazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Natale all’ICAM di Lauro: un pranzo di speranza per le madri detenute e i loro bambini Leggi anche: 'Desiderio per Natale', laboratorio creativo dei detenuti coi propri figli La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Barbara Politi: “Il mio Natale di speranza su Rai 1. E il mio sogno? Sanremo” - Barbara Politi ci racconta del suo programma speciale su Rai 1 la vigilia di Natale. dilei.it

Natale: card. Pizzaballa (patriarca Gerusalemme), “abbiamo estremo bisogno di speranza in questa nostra terra segnata da odio e violenza” - “Quest’anno il Natale segna anche l’inizio del giubileo, che è un anno dedicato proprio alla speranza. agensir.it

SANTA MESSA VIGILIA DI NATALE 2024, PAPA FRANCESCO APRE PORTA SANTA/ Video omelia: “Giubileo della speranza” - Santa Messa della Vigilia di Natale 2024 con apertura Porta Santa per Giubileo 2025: video streaming e tv, l'omelia di speranza cristiana con Papa Francesco LA CHIESA ENTRA NEL GIUBILEO 2025: LA ... ilsussidiario.net

Quest’anno sotto l’albero metti un dono diverso: la scelta di iscriverti ad AIDO. Un gesto che non si scarta… ma che può cambiare la vita a qualcuno. Il regalo più grande è quello che dona speranza. Per informazioni: Aido Sezione Provinciale di Bergamo - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.