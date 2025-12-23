La soluzione lastre di vetro e corten valorizza gli scavi di Porta Maggiore

La soluzione di lastre di vetro e corten ha contribuito a valorizzare gli scavi di Porta Maggiore, creando effetti scenici notturni. Questo intervento rientra nel processo di riqualificazione iniziato nel 2018, che ha trasformato un vecchio cantiere in un elemento di valorizzazione urbana. Rimasto solo il casottino in legno, il progetto ha recuperato e messo in evidenza il sito archeologico, integrandolo nel contesto cittadino con rispetto e sobrietà.

Lastre di vetro e corten per valorizzare gli scavi di Porta Maggiore ed effetti scenici notturni. Del vecchio cantiere partito durante la prima legislatura Seri, con la riqualificazione del Pincio (2018), era rimasto solo il casottino in legno che proteggeva l'accesso alla rete di cunicoli sotterranei emersa durante i lavori. Ad agosto di quest'anno è stata tolta la protezione in legno e sono partiti i lavori per realizzare la nuova struttura in acciaio corten e lastre di vetro con tanto di porta d'ingresso. Una soluzione che permette di vedere l'accesso ai cunicoli e che si inserisce con 'delicatezza' nell'area a ridosso di Porta Maggiore, proprio di fronte all'Arco d'Augusto, anzi valorizza quello spazio, richiamando l'attenzione dei passanti e creando nelle ore serali, grazie alle luci, un sorprendente effetto scenico.

Una struttura in vetro e ’corten’ per gli scavi di Porta Maggiore - L’appalto degli interventi, annunciato entro la fine dello scorso anno, è slittato di alcuni mesi. ilrestodelcarlino.it

Al Pincio di Fano sotto porta Maggiore arrivano vetro e corten: ecco il progetto - Fano (Pesaro e Urbino) 6 settembre 2023 – Vetro e corten al posto del brutto gabbiotto che da cinque anni ormai occupa lo spazio sotto Porta Maggiore, deturpando il luogo e infastidendo lo sguardo dei ... ilrestodelcarlino.it

