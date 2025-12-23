La solidarietà fa canestro alla cena degli auguri di Natale della Pieffe 2.015 | quasi 6 mila euro raccolti per beneficenza
La cena degli auguri di Natale della Pallacanestro Forlì 2.015 si è tenuta lunedì al San Giacomo, con la partecipazione di circa 220 ospiti. Durante l’evento, si è raccolto quasi 6 mila euro destinati a finalità benefiche, dimostrando come la solidarietà possa fare la differenza. Un momento di condivisione che rafforza il senso di comunità e sostegno reciproco nel periodo natalizio.
Alla presenza di 220 ospiti si è svolta lunedì al San Giacomo la tradizionale cena degli auguri di Natale dellla Pallacanestro Forlì 2.015, evento che ha avuto come principale protagonista la solidarietà. Nel corso della serata infatti, grazie all’asta e alla lotteria di beneficenza, sono stati. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: La solidarietà fa canestro alla cena degli auguri di Natale della Pieffe 2.015: quasi 6 mila euro raccolti per beneficienza
Leggi anche: Primo appuntamento del Natale Solidale, raccolti quasi 2.500 euro da devolvere in beneficenza
FEDE E SPORT CANESTRO DELLA SOLIDARIETÀ: A MASSAFRA LA STORICA MESSA DEGLI ATLETI NELLA TENSOSTRUTTURA N. ANDRIA Domenica 21 dicembre, la Tensostruttura "N. Andria" di Massafra ha ospitato un evento storico: per la prima volt - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.