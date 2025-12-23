La solidarietà fa canestro alla cena degli auguri di Natale della Pieffe 2.015 | quasi 6 mila euro raccolti per beneficenza

La cena degli auguri di Natale della Pallacanestro Forlì 2.015 si è tenuta lunedì al San Giacomo, con la partecipazione di circa 220 ospiti. Durante l’evento, si è raccolto quasi 6 mila euro destinati a finalità benefiche, dimostrando come la solidarietà possa fare la differenza. Un momento di condivisione che rafforza il senso di comunità e sostegno reciproco nel periodo natalizio.

