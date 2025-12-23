La Sir Perugia sul tetto del mondo | Portiamo l’Umbria sempre più in alto
La Sir Sicoma Monini Perugia si conferma campione del mondo per club, conquistando per la terza volta il titolo in questa prestigiosa competizione. La squadra umbra, nota per la solidità e l’affidabilità, continua a portare l’Umbria ai vertici internazionali, consolidando la propria posizione nel panorama della pallavolo mondiale. Un risultato che testimonia il valore e la costanza di un team che si distingue per impegno e professionalità.
Non c’è due senza tre, il mondiale per club è vinto per la terza volta dalla Sir Sicoma Monini Perugia, una competizione nella quale i block-devils sono praticamente imbattuti. Nuovamente sul tetto del pianeta la squadra del presidente Gino Sirci che al primo appuntamento importante della stagione riesce a mettere in bacheca un altro trofeo, il sedicesimo della sua storia: "Abbiamo battuto benissimo e poi la ricezione è stata strepitosa. Abbiamo fatto una partita perfetta, a livello tattico, li abbiamo messi in difficoltà minando il loro punto di forza, la ricezione delle battute in salto, devo dire che forse nessun titolo è stato vinto in modo così netto! Abbiamo fatto una grande impresa, tre campionati del mondo vinti per la piccola Perugia, in Umbria sono tanta roba". 🔗 Leggi su Lanazione.it
