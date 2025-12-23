La sicurezza sul lavoro è un tema di crescente importanza, che richiede attenzione e rigore. Al Liceo Pontormo di Empoli, questa attenzione si traduce in un percorso di studio e approfondimento dedicato alla cultura della prevenzione. In un contesto in cui formazione e responsabilità si incontrano, si promuove una consapevolezza diffusa, fondamentale per un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso delle normative vigenti.

Empoli, 23 dicembre 2025 – Nel tardo pomeriggio, quando le luci della scuola dovrebbero essere spente, l’atrio della sede centrale di via Sanzio del Liceo Pontormo ha i portoni spalancati. Entri e ti accolgono volti sorridenti, scene di vita familiare e quotidiana immortalati sui cartelloni appesi ovunque. Uomini e donne, ragazzi e meno giovani, in foto prese dagli album di famiglia. Accanto una breve scritta, col loro nome, l’anno di nascita. E quello di morte. Sono tutte vittime di incidenti sul lavoro, nella mostra allestita dall’ associazione nazionale Ruggero Toffolutti. La quinta Notte Bianca del Liceo Economico Sociale del Pontormo è dedicata alla sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La sicurezza sul lavoro diventa studio e arte al Pontormo

Leggi anche: Ok al decreto sicurezza sul lavoro. Borse di studio ai figli delle vittime

Leggi anche: Quando l'arte diventa un dono: da Gavirate presepi solidali per l'aiuto allo studio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Dl Sicurezza sul lavoro approvato alla Camera, ora è legge: cosa prevede; Sicurezza sul lavoro: la formazione diventa strategica per la prevenzione e l’organizzazione aziendale; Decreto sicurezza sul lavoro convertito in legge: tutte le novità; Ritirato dopo 25 anni lo studio che dichiarava l’innocuità del glifosato, il noto erbicida.

La sicurezza sul lavoro diventa studio e arte al Pontormo - Nella Notte Bianca del Liceo Economico Sociale di Empoli, gli studenti raccontano le morti sul lavoro e mettono in scena uno spettacolo toccante e educativo ... msn.com