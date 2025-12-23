La Sicilia di Sciascia rivive in scena | Una Storia Semplice al teatro Laudamo tra corruzione e verità

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al teatro Laudamo, la Sicilia di Sciascia rivive attraverso

Un giallo fra i più forti di Sciascia, sarcastico e decettivo già a partire dal titolo, “Una storia semplice”. Un racconto nato per un narratore esterno. Una sala ideata per ascoltare musica, senza sipario e senza quinte. Queste le sfide, questi gli ingredienti della geniale proposta. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Al Teatro Studio Bunker va in scena "La casa degli spiriti": il romanzo di Isabel Allende rivive sul palcoscenico

Leggi anche: La strage di Piazza Fontana e la morte dell’anarchico Pinelli. Al Teatro Bellini va in scena una pagina della storia italiana

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

“Una storia semplice” in scena: potere e omertà nella società siciliana - Alla sala Laudamo di Messina la trasposizione del romanzo di Leonardo Sciascia con la regia di Bonaventura Repliche fino al 23 dicembre ... msn.com

La scomparsa di Majorana in scena in carcere ad Agrigento - La scomparsa di Majorana, uno dei misteri che tanto appassionò Leonardo Sciascia sarà portato in scena nel carcere di Agrigento. ansa.it

Nobili Alfabeti. La Sicilia dalla A alla Z per Pirandello, Sciascia e Camilleri - Se nello zolfo i tre alfabeti dei tre scrittori si incontrano, nelle donne si allontanano. ilfoglio.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.