La segnalazione di un cittadino | Rottame di una bicicletta da mesi attaccato ad un palo in via Lago Isoletta
Antonio Taraborrelli segnala la presenza di un rottame di una vecchia bici inutilizzata, attaccato a un palo della luce nella rotatoria di via Lago Isoletta presente da mesi.“Ho segnalato al comando della polizia municipale sperando che possano provvedere”. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Incidente tra via Lago Isoletta e via Notturno, una residente: "Accade di continuo, è pericoloso" [FOTO]
Leggi anche: Arce, Trekking naturalistico da Fregellae alla riserva del Lago d’Isoletta
La segnalazione di un cittadino: "Rottame di una bicicletta da mesi attaccato ad un palo in via Lago Isoletta" - Antonio Taraborrelli segnala la presenza di un rottame di una vecchia bici inutilizzata, attaccato a un palo della luce nella rotatoria di via Lago Isoletta presente da mesi. ilpescara.it
Milano, 10mila euro di biciclette rubate torneranno ai legittimi proprietari. Denunciato un uomo: le rivendeva online dopo il furto - L’indagine è iniziata grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva denunciato il furto della propria bicicletta da corsa professionale Babbo Natale quest'anno riporterà ad alcuni milanesi la ... leggo.it
Grazie alla segnalazione di un residente, insospettito dai rumori, gli agenti di polizia hanno fermato il ladro, un cittadino italiano. Denunciate altre 4 persone - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.