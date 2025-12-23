La seconda forza Il Trodica prende un attaccante | A Fermignano vittoria voluta

Il Trodica rafforza il reparto offensivo con l’ingaggio di Francesco Ricci, giovane attaccante nato nel 2006 e proveniente dalla Fermana. Cresciuto nelle giovanili della stessa società, Ricci rappresenta una nuova risorsa per la squadra, pronta a contribuire alla crescita e ai risultati del club. L’arrivo del giocatore si inserisce nel progetto di sviluppo e consolidamento della rosa, con l’obiettivo di raggiungere traguardi importanti nella stagione in corso.

Il Trodica arricchisce il parco attaccanti avendo tesserato Francesco Ricci (foto), classe 2006 cresciuto nelle giovanili della Fermana. La squadra è seconda in classifica ed è reduce dalla vittoria a Fermignano. "Successo fondamentale in una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, è soddisfatto di avere iniziato con il piede giusto il girone di ritorno. "Prima del match – spiega – avevo chiesto un maggior piglio in trasferta, mi è piaciuto l’atteggiamento". Il Trodica ha cercato la vittoria a tutti i costi, a costo di esporsi alle ripartenze dei pesaresi e quindi di correre inevbitabilmente dei rischi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

