La scuola media di Teglio rischia la chiusura | manca il codice meccanografico
Preoccupazione, rabbia e incredulità: questa la reazione delle famiglie degli studenti della scuola secondaria di primo grado di Teglio che rischia di chiudere per l'assenza del codice meccanografico necessario affinché la scuola rimanga aperta.L'incontroLa notizia è stata comunicata alle. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Leggi anche: Un sit-in per protestare contro la chiusura della media Damiano: "Per una scuola vicina alle famiglie"
Leggi anche: La ginecologa va in pensione e il consultorio rischia la chiusura, scatta la mobilitazione
Teglio, scuola media verso la chiusura: assente il codice Istat; Alla scuola media Lozer gli studenti costruiscono un pannello solare funzionante.
La scuola media di appartenenza, mediamente, offre due stages nelle scuole superiori della zona. Poi i ragazzi possono partecipare autonomamente ai vari Open Day e, infine, devono decidere. In genere sono i genitori che scelgono per loro; oppure sono i gi - facebook.com facebook
Mentre taglia le pensioni, la sanità e i fondi per la scuola in una legge di bilancio disastrosa, Giorgia Meloni si vanta per un sondaggio sulla manovra. Bisognerebbe spiegarle che gli italiani stanno sempre peggio e siccome non sono stupidi, non si fanno pren x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.