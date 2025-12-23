La scrittrice di Fallo Annarita Di Paolo si aggiudica il premio letterario nazionale Sulle Ali della Libertà

Annarita Di Paolo di Fallo ha vinto il premio letterario nazionale “Sulle Ali della Libertà” nella sezione Senior, con la poesia “Arpocrate”. La premiazione si è svolta nel castello normanno-svevo di Sannicandro di Bari, durante la quinta edizione dell’evento. Questa vittoria riconosce il talento della scrittrice e il valore della sua opera all’interno del panorama letterario italiano.

Nella suggestiva cornice del castello normanno-svevo di Sannicandro di Bari, Annarita Di Paolo, di Fallo, si è classificata al primo posto con la lirica "Arpocrate", nella sezione Senior del premio letterario nazionale "Sulle ali della libertà", giunto alla quinta edizione.

