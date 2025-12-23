La Russia e l’Indice Olivier ovvero | l’inflazione in tavola

La Russia e l’Indice Olivier analizzano come l’inflazione si rifletta sui prezzi dei beni di consumo quotidiani. Il metodo, ispirato all’Indice Big Mac del settimanale The Economist, utilizza il costo di un piatto tradizionale come indicatore per confrontare il potere d’acquisto tra Paesi. Questa metodologia permette di valutare in modo semplice e diretto le variazioni dei prezzi, offrendo un’istantanea chiara della situazione economica e delle sfide legate all’inflazione in Russia.

Il settimanale inglese The Economist da molti anni calcola l'inflazione mondiale sulla base dell'Indice Big Mac, ovvero confrontando il prezzo del panino con il costo della vita nei diversi Paese. Anche i russi hanno il loro indice, l'Indice Olivier, basato sul costo di uno dei loro piatti più tipici, certamente il più tipico delle feste: l'insalata Olivier, dal nome del suo inventore, lo chef russo di ascendenza belga Lucien Olivier, che nel 1864 aprì a Mosca il raffinato ristorante Hermitage. La sua insalata, in origine, era un piatto da ricchi, cacciagione e crostacei su un letto di verdure (patate, capperi, olive, cetrioli), con abbondante maionese.

