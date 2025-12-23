La Russia ha condannato l’ex campione mondiale di scacchi Garry Kasparov a due mesi di reclusione, emettendo una sentenza dal tribunale di Zamoskvoretsky di Mosca. La condanna, in contumacia, è stata motivata dall’accusa di apologia del terrorismo, poiché Kasparov si trova all’estero e non ha partecipato al processo. Questa decisione evidenzia le tensioni tra l’ex campione e le autorità russe in un contesto politico complesso.

Lo scacchista Garry Kimovic Kasparov è stato condannato a due mesi di reclusione. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Zamoskvoretsky di Mosca, che ha accusato il campione russo di apologia del terrorismo e ne ha ordinato l’ arresto in contumacia, perché Kasparov è all’estero e non ha presenziato al processo. La richiesta di arresto è stata depositata il 22 dicembre al tribunale moscovita e la decisione entrerà in vigore il 26 dicembre. Nel 2022, il Ministero della giustizia russo l’aveva inserito nella lista degli “agenti stranieri”, accusandolo di aver ricevuto donazioni o fondi esteri per finanziare attività politiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Russia condanna l’ex campione mondiale di scacchi Kasparov a due mesi di reclusione



