La Russa scherza in Senato | Banchi a rotelle sono diventati un cult di quest' Aula

In Senato, La Russa ha commentato con humor la presenza dei banchi a rotelle, definiti ormai un'icona dell'Aula. La citazione, fatta da Gasparri riferendosi alle sedie introdotte durante l'emergenza Covid, ha suscitato una riflessione leggera sulla loro diffusione e sul loro ruolo simbolico nel contesto parlamentare. Un commento che ha evidenziato come, anche in ambiti istituzionali, alcune soluzioni possano assumere un carattere di continuità e tradizione.

(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2025 "Chiudiamo ancora con i banchi a rotelle, sono diventati un cult di quest'Aula", scherza così La Russa in Senato dopo che Gasparri ha citato i banchi a rotelle, previsti dal Conte II durante l'emergenza Covid. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Russa scherza in Senato: Banchi a rotelle sono diventati un cult di quest'Aula Leggi anche: "Fatevi un giro sui banchi a rotelle". La provocazione di Gasparri che fa insorgere il M5s in Senato Leggi anche: Ornella Vanoni, il ricordo nell'Aula del Senato: La Russa chiede minuto di silenzio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. L’omaggio del Senato con il coro del San Carlo: «Un simbolo della città»; Oroscopo, le stelle di Branko di martedì 23 dicembre | Tutti i segni. La Russa scherza in Senato: Banchi a rotelle sono diventati un cult di quest'Aula - "Chiudiamo ancora con i banchi a rotelle, sono diventati un cult di quest'Aula", scherza così La Russa in Senato dopo che Gasparri ha citato i banchi a rotelle, previsti dal Conte II durante l'emergen ... ilgiornale.it "Fatevi un giro sui banchi a rotelle". La provocazione di Gasparri che fa insorgere il M5s in Senato - Abbiamo pensato al bonus libri e al bonus per la scuola”, ha detto il senatore di FI durante durante le dichiarazioni di voto sulla manovra: "La lingua batte ... ilfoglio.it Baglioni canta al Senato e La Russa fa il mattatore del Natale nazionalpop - Il presidente gli dona la campanella: “La maglietta fina è nella storia italiana. repubblica.it

La Russa scherza in Senato: Banchi a rotelle sono diventati un cult di quest'Aula

Anche Limone Piemonte non scherza stasera come intensità della nevicata, gli accumuli superano i 40 cm come a Prato Nevoso e ancora molta ne deve arrivare !!!! - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.