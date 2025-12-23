La Russa fa gli auguri alla stampa | Grazie per il lavoro che fate ogni giorno

(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2025 "Grazie per il lavoro che fate ogni giorno. Una volta tanto non siete quelli che trasmettono un pensiero ma i destinatari", così La Russa fa gli auguri alla stampa fuori dal Senato durante la discussione sulla Manovra. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Cerimonia per il tradizionale scambio di auguri di Natale e Capodanno tra il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e i giornalisti della stampa parlamentare; QUIRINALE: Gli auguri del Presidente Mattarella alle forze politiche, ai rappresentanti delle istituzioni, alla società civile e alla stampa; La Russa ha incontrato i militari dell'operazione Strade sicure

