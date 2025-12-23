La Russa fa gli auguri alla stampa | Grazie per il lavoro che fate ogni giorno – Il video

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2025 "Grazie per il lavoro che fate ogni giorno. Una volta tanto non siete quelli che trasmettono un pensiero ma i destinatari", così La Russa fa gli auguri alla stampa fuori dal Senato durante la discussione sulla Manovra. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

