La Ruota della Fortuna Samira Lui incoronata da Nancy Comelli esaudisce il desiderio di Gerry Scotti

Nella puntata del 23 dicembre di La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti e Samira Lui, si è vissuto un momento speciale con Nancy Comelli che ha “incoronato” Samira. L’episodio ha regalato emozioni e sorprese, portando in casa il clima natalizio e la spontaneità del programma. Un appuntamento che ha ricordato l’importanza di condividere momenti di leggerezza e divertimento in occasione delle festività.

Sorprese ed emozioni nella puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda martedì 23 dicembre. Il giorno prima della Vigilia di Natale lo studio di Canale 5 ha portato dall’access prime time televisivo direttamente nelle case tutto il calore e la simpatia dei suoi conduttori Gerry Scotti e Samira Lui. Ma tra il pubblico si è palesata una presenza inaspettata, un’ospite d’eccezione che ha portato il ricordo di Mike Bongiorno di nuovo nel programma che fu proprio lui a rendere celebre: Nancy Comelli. Samira Lui “incoronata” da Nancy Comelli. Ospite eccellente ed eccezionalmente tra il pubblico de La Ruota della Fortuna, nella puntata di martedì 23 dicembre c’era Nancy Comelli. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui “incoronata” da Nancy Comelli esaudisce il desiderio di Gerry Scotti Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti curato da Samira Lui: come sta ora Leggi anche: Gerry Scotti e Samira Lui: Divertimento Assicurato a La Ruota della Fortuna La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La Ruota della Fortuna, la nuova campionessa conquista Gerry Scotti. E Samira svela un segreto; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti provoca Samira Lui con una battuta che commuove il pubblico; La Ruota della Fortuna: Vittorie e Sorprese Indimenticabili del 31 Dicembre. La Ruota della Fortuna, Samira Lui “incoronata” da Nancy Comelli esaudisce il desiderio di Gerry Scotti - Nancy Comelli ospite d’eccezione nella puntata de “La Ruota della Fortuna” di martedì 23 dicembre: Samira Lui “incoronata” ... dilei.it

La Ruota della Fortuna, la nuova campionessa conquista Gerry Scotti. E Samira svela un segreto - A La Ruota della Fortuna la campionessa Fortuna conquista Gerry Scotti con la sua bravura. dilei.it

La Ruota della Fortuna inizia a girare per Samira Lui: pronto un programma tutto suo, tutti i rumor - Samira Lui è stata tra le protagonisti del palinsesto televisivo del 2025 grazie all'enorme successo de La Ruota della Fortuna, che con la conduzione di Gerry Scotti ha conquistato l' access prime ... affaritaliani.it

Martina vince 100mila euro a La Ruota della Fortuna, ma tra tasse, Iva e costi di conversione l’importo netto incassato è più basso - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.