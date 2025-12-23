La rivoluzione degli ’umanoidi’ Siglato l’accordo con Oversonic | Alla St lavoreranno pure i robot

È stato firmato un accordo tra St e Oversonic Robotics per l’introduzione di robot umanoidi nelle linee di produzione e logistica dell’azienda. La collaborazione punta a integrare queste tecnologie avanzate nel processo produttivo, promuovendo un’innovazione concreta e sostenibile. La presenza degli umanoidi rappresenta un passo importante nell’evoluzione delle modalità operative, senza sostituire completamente il lavoro umano ma affiancandolo in modo efficace.

Gli umanoidi sulle linee di St, accordo fra la multinazionale del chip con quartier generale ad Agrate e Oversonic Robotics per l’arrivo delle macchine in produzione e nella logistica. "Per la prima volta RoBee si occuperà di semiconduttori – spiega il gruppo produttore nato a Besana 5 anni fa – è un punto di svolta nell’evoluzione dell’ industria manifatturiera avanzata. Il primo esemplare è già operativo nello stabilimento della multinazionale italo-francese di packaging e test a Malta". L’intesa è su scala globale. "Questa partnership incarna la visione che abbiamo portato nel mercato industriale e nell’healthcare – spiega Fabio Puglia, presidente Oversonic –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

