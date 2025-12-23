La ricercatrice premiata da Mattarella è finita in mezzo alla strada con altri 30mila

La ricercatrice premiata da Mattarella si è trovata tra migliaia di persone in strada, simbolo della difficile situazione della ricerca italiana. La crisi attuale mette a rischio l’innovazione e il sostegno a chi lavora nel settore, senza soluzioni concrete all’orizzonte. Un momento difficile che richiede attenzione e interventi mirati per tutelare il talento e la qualità della ricerca nel nostro Paese.

