La ricercatrice premiata da Mattarella è finita in mezzo alla strada con altri 30mila

La ricercatrice premiata da Mattarella si è trovata tra migliaia di persone in strada, simbolo della difficile situazione della ricerca italiana. La crisi attuale mette a rischio l’innovazione e il sostegno a chi lavora nel settore, senza soluzioni concrete all’orizzonte. Un momento difficile che richiede attenzione e interventi mirati per tutelare il talento e la qualità della ricerca nel nostro Paese.

La ricerca italiana sta affrontando una crisi inedita. Che in mancanza di soluzioni drastiche - e attualmente non se ne vedono all’orizzonte - rischia di colpire durissimo non solo la nostra capacità di innovare e produrre cultura e conoscenza, ma soprattutto chi la ricerca la fa in prima persona. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

