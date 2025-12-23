La ricercatrice premiata da Mattarella è finita in mezzo alla strada con altri 30mila
La ricercatrice premiata da Mattarella si è trovata tra migliaia di persone in strada, simbolo della difficile situazione della ricerca italiana. La crisi attuale mette a rischio l’innovazione e il sostegno a chi lavora nel settore, senza soluzioni concrete all’orizzonte. Un momento difficile che richiede attenzione e interventi mirati per tutelare il talento e la qualità della ricerca nel nostro Paese.
La ricerca italiana sta affrontando una crisi inedita. Che in mancanza di soluzioni drastiche - e attualmente non se ne vedono all’orizzonte - rischia di colpire durissimo non solo la nostra capacità di innovare e produrre cultura e conoscenza, ma soprattutto chi la ricerca la fa in prima persona. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Disperato per la morte del fratello, si sdraia in mezzo alla strada per farla finita
Leggi anche: Virginia Venezia , Eni Award da Mattarella: «Io, ricercatrice dell?anno alla Federico II ho trovato la conoscenza e il futuro»
MilanoPaviaTV - Canale78 C’è anche una ricercatrice pavese della Nasa premiata martedì mattina in Regione per la prima edizione del premio “Voce lombarda nel mondo”. Si tratta di Cinzia Zuffada, scienziata di fama internazionale, premiata per il suo contri - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.