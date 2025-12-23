La rete al servizio dell’economia reale

La rete e il cloud rappresentano strumenti fondamentali per l’economia reale, facilitando l’accesso e la gestione delle risorse digitali. Tuttavia, spesso si tende a considerare il cloud come un'entità a sé stante, distaccata dai contesti produttivi e dai dati generati sul campo. È importante comprendere come queste tecnologie possano integrarsi efficacemente con le attività quotidiane, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla competitività delle imprese.

Il cloud viene spesso percepito come una risorsa potente, ma separata dai luoghi in cui l’economia reale genera valore e produce dati. Una dimensione centrale nella trasformazione digitale, ma distante dai processi concreti di imprese, territori e servizi pubblici. Oggi questa distanza si riduce in modo netto. Il cloud si avvicina ai luoghi in cui i dati nascono, vengono utilizzati e devono essere governati. L’intelligenza digitale non resta confinata in poli remoti, ma si distribuisce lungo le infrastrutture che attraversano distretti industriali, città e comunità locali. In un Paese come l’Italia, caratterizzato da un tessuto produttivo policentrico, fatto di milioni di imprese e filiere diffuse sul territorio, questa evoluzione è decisiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

