La Regione Lazio approva una manovra da 60 miliardi in tre anni

A distanza di circa 24 ore dall'approvazione del bilancio di Roma Capitale, anche la Regione Lazio vara la manovra per il prossimo triennio. L'ok è arrivato di prima mattina, martedì 23 dicembre, e ha portato anche una buona notizia per la Capitale: il “regalo” da 50 milioni di euro per la metro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Regione Lazio, approvata la manovra: “Debito ridotto di oltre 13 miliardi, quasi 500 milioni di investimenti” - Elemento centrale della manovra è la riduzione del debito regionale di oltre 13 miliardi di euro, resa possibile dalla cancellazione delle anticipazioni di liquidità riconosciuta a livello nazionale. ilfaroonline.it