La rabbia e lo choc della madre del giovane | Passanti indifferenti nessuno l’ha aiutato È la ferita più dolorosa

Una madre di Milano commenta con dolore l’episodio che ha coinvolto suo figlio: nessuno dei passanti si è fermato a soccorrerlo, lasciando la famiglia profondamente ferita. La sua testimonianza evidenzia come l’indifferenza possa aggravare una situazione già difficile, sottolineando l’importanza di un intervento tempestivo e umano in momenti di emergenza.

Milano, 23 dicembre 2025 – “Mio marito ha subito capito che qualcosa non andava, quando nostro figlio gli ha chiesto dei soldi al telefono. Sentiva delle voci attorno. Poi, all’improvviso, uno sconosciuto ha parlato, dicendo di mandargli subito 100 euro altrimenti avrebbe ucciso nostro figlio. Io i soldi, per evitare che gli facessero del male, li ho mandati sulla carta prepagata. Ma non potevo più dirlo a nessuno perché quello sconosciuto nel frattempo aveva interrotto la chiamata”. Il racconto è della madre del 15enne milanese che domenica sera è stato rapinato da una gang di ragazzi e sequestrato in strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

