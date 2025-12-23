La prima vittoria all’Arena! Il Volley Bergamo infiamma ChorusLife nella prima di Cervellin | 3-0 a Busto

Il Volley Bergamo 1991 ha ottenuto una vittoria convincente alla prima in casa della nuova stagione, battendo Busto Arsizio con un punteggio di 3-0. La partita, valida per l’esordio di Marcello Cervellin come nuovo allenatore, ha rappresentato un momento importante per il team, che ha mostrato solidità e determinazione. Un avvio positivo che fa ben sperare per il proseguo del campionato.

Bergamo. Non si può dire che fosse l'esordio assoluto, visto che già a Firenze aveva traghettato la squadra da capo-allenatore, ma è innegabile che Marcello Cervellin abbia vissuto una serata di emozioni forti nella sua prima da guida tecnica del Volley Bergamo 1991 dopo l'addio con Carlo Parisi solo due giorni fa. Al suo secondo giorno in carica dopo la promozione da vice, conduce la sua squadra alla prima vittoria casalinga alla ChorusLife Arena di Bergamo, che finora era stregata: due sconfitte con Conegliano, una con Novara e una con Milano al tiebreak. A farne le spese è la UYBA Busto Arsizio, che arriva da settima forza della classifica, 20 punti entrando nel match, +4 su Bergamo, che vincendo con un rotondo 3-0 lo scontro diretto si fa sempre più sotto, salendo a quota 19 in 16 partite e trovando la quinta vittoria stagionale.

