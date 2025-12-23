La prima italiana licenziata e sostituita dall' intelligenza artificiale
La recente sentenza del Tribunale di Roma riguardante il licenziamento di una dipendente, motivato da una riorganizzazione aziendale con l’uso di intelligenza artificiale, rappresenta un importante precedente nel contesto lavorativo. Questa decisione apre un dibattito su come le innovazioni tecnologiche influenzano i rapporti di lavoro e le modalità di gestione delle risorse umane, offrendo spunti di riflessione sulle implicazioni legali e pratiche di tali strumenti.
La sentenza del Tribunale di Roma, che ha ritenuto legittimo un licenziamento di una dipendente per giustificato motivo oggettivo - fondato su una riorganizzazione aziendale realizzata anche mediante strumenti di intelligenza artificiale - merita di essere letta non solo come una decisione. 🔗 Leggi su Today.it
