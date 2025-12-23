La polizia ritrova una cassaforte sventrata e un fucile

23 dic 2025

Una scoperta inquietante quella avvenuta nella mattinata di ieri alla periferia di Frosinone, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno recuperato parte del bottino di un colpo messo a segno lo scorso weekend nel vicino comune di Monte San Giovanni Campano.Il ritrovamento nella. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

