La polizia ritrova una cassaforte sventrata e un fucile
Una scoperta inquietante quella avvenuta nella mattinata di ieri alla periferia di Frosinone, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno recuperato parte del bottino di un colpo messo a segno lo scorso weekend nel vicino comune di Monte San Giovanni Campano.Il ritrovamento nella. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: «Hanno portato via tutto, i ladri mi spiavano», lo sfogo del direttore di farmacia Grisostolo: colpo pianificato, sventrata la cassaforte. Caccia a un'Audi scura
Leggi anche: Parcheggia vicino al lago, si ritrova l'auto impallinata da un colpo di fucile
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.
SPARI IN PIAZZA NASCE', ARRESTATO RAGAZZO DI 21 ANNI | Palermo, fucile ritrovato dalla polizia --> https://www.teleone.it/2025/12/23/spari-in-piazza-nasce-arrestato-ragazzo-di-21-anni-polizia-ritrova-il-fucile/ - facebook.com facebook
Stazione Centrale: la Polizia di Stato ritrova in breve tempo una bicicletta elettrica rubata e denuncia 2 soggetti per ricettazione - x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.