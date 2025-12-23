La Polizia locale di Castrocaro si rafforza | entra in servizio un nuovo agente

Si rafforza la squadra della Polizia Locale di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Nel mese di dicembre è entrato infatti in servizio un nuovo agente che porta a tre unità complessive il numero degli operatori attualmente in forza al presidio. Abbonati alla sezione di inchieste Dossier di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

