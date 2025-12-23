La Polisportiva Riccione si mette in mostra nella Coppa Brema Luca Totti brilla nei 200 rana
La Polisportiva Riccione ha partecipato alla Coppa Brema, una delle principali competizioni di nuoto a livello italiano, svoltasi domenica 21 dicembre. L’evento, con una lunga tradizione, rappresenta un momento importante della stagione invernale, offrendo l’opportunità di confrontarsi con altre squadre e mettere in mostra le proprie capacità. In questa occasione, Luca Totti si è distinto nei 200 metri rana, contribuendo al rendimento della squadra.
Domenica, 21 dicembre, si è svolta la celebre Coppa Brema, tradizionale gara a squadre che rappresenta uno degli appuntamenti più significativi della stagione invernale del nuoto italiano. In questa importante competizione, la Polisportiva Riccione si è distinta ottenendo un eccellente. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
A Forlì pioggia di risultati e una medaglia d’argento che conferma l’eccellenza delle sincronette #Riccione #Sport x.com
