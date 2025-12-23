La Polisportiva Riccione si mette in mostra nella Coppa Brema Luca Totti brilla nei 200 rana

La Polisportiva Riccione ha partecipato alla Coppa Brema, una delle principali competizioni di nuoto a livello italiano, svoltasi domenica 21 dicembre. L’evento, con una lunga tradizione, rappresenta un momento importante della stagione invernale, offrendo l’opportunità di confrontarsi con altre squadre e mettere in mostra le proprie capacità. In questa occasione, Luca Totti si è distinto nei 200 metri rana, contribuendo al rendimento della squadra.

