La pizzeria di Monza che a Natale e Capodanno resterà chiusa | Feste a casa insieme alle famiglie
Pizzaut, la pizzeria del Milanese gestita da ragazzi con disturbi dello spettro autistico, resterà chiusa a Natale e a Capodanno. A comunicare la decisione è stato Nico Acampora, il fondatore della catena che in pochi anni si è trasformata in una realtà imprenditoriale la cui pizza ha conquistato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Pizzaut, a Natale e Capodanno locale chiuso: "Feste a casa insieme alle famiglie"
Leggi anche: Villaggio di Babbo Natale, Falò e Gospel: Pino Torinese accende le feste con "Natale Insieme"
Monza, cena di Natale per gli assistiti dalla San Vincenzo - Cena natalizia per famiglia assistite dalla San Vincenzo: a organizzarla la associazione culturale e umanitaria Zeroconfini onlus ... msn.com
Saint Georges Premier - Monza - Il ristorante Saint Georges Premier, situato in un contesto naturale immerso nel verde all’interno del parco di Monza, ha in programma menu speciali per la vigilia di Natale e Capodanno. corriere.it
La pizzeria chiude domenica 21 dicembre per le festività natalizie.. Augurando a voi tutti feste serene in famiglia ,vi aspettiamo sabato 3 gennaio ,giorno di riapertura... AUGURI Pizzeria I Due Monelli VIA RAIBERTI 3 MONZA TEL 3333978658 - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.