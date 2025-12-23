La pizzeria di Monza che a Natale e Capodanno resterà chiusa | Feste a casa insieme alle famiglie

Pizzaut, la pizzeria del Milanese gestita da ragazzi con disturbi dello spettro autistico, resterà chiusa a Natale e a Capodanno. A comunicare la decisione è stato Nico Acampora, il fondatore della catena che in pochi anni si è trasformata in una realtà imprenditoriale la cui pizza ha conquistato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: Pizzaut, a Natale e Capodanno locale chiuso: "Feste a casa insieme alle famiglie"

Leggi anche: Villaggio di Babbo Natale, Falò e Gospel: Pino Torinese accende le feste con "Natale Insieme"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Monza, cena di Natale per gli assistiti dalla San Vincenzo - Cena natalizia per famiglia assistite dalla San Vincenzo: a organizzarla la associazione culturale e umanitaria Zeroconfini onlus ... msn.com