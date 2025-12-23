La Petite Messe Solennelle di Rossini apre la rassegna di concerti Natale a Palermo

Al via come da tradizione, nel giorno di Santo Stefano in Cattedrale, Natale a Palermo, la rassegna di concerti gratuiti nelle chiese offerti dai Club Service cittadini. Dieci appuntamenti, dal 26 dicembre al 3 gennaio, tra grandi complessi sinfonici, ensemble da camera, voci, orchestre giovanili. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

