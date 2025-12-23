Costruito accanto al molino e al pastificio di Parma, il Barilla Innovation & Technology Experience (BITE) oggi alimenta tutta l’innovazione del gruppo Barilla: dalla scelta delle materie prime fino ai prodotti che arriveranno sugli scaffali tra cinque, sette o dieci anni. Ed è qui che siamo stati: nel luogo in cui la pasta diventa un progetto di ingegneria, un esperimento sensoriale e addirittura un oggetto stampabile in 3D. Un centro di 14.000 metri quadri che sembra più un campus tecnologico della Silicon Valley che una cattedrale della pasta made in Italy in cui la tradizione incontra la scienza con la naturalezza, eppure è proprio da qui che Barilla immagina come mangeremo nei prossimi decenni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La pasta stampata in 3D in un campus stile Silicon Valley: così la tecnologia permette alla tradizione italiana di evolversi

Leggi anche: Addio alla Silicon Valley. Quando la mitica Ibm contava tremila addetti

Leggi anche: Dalla Puglia alla Silicon Valley: giovane brindisino conquista la "Harvard delle startup"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Barilla, il progetto: la pasta in 3D "stampata" per le tavole del futuro - Chissà che sapore avranno i ravioli in 3D, che in tempi non molto lontani potrebbero fare la loro prima comparsa sulle nostre tavole. ilmessaggero.it

Siamo stati a vedere dove (e come) si stampa la pasta in 3D - 000 metri quadrati di laboratori, cucine sperimentali e impianti avveniristici dove oltre 200 tra tecnologi ... menshealth.com

Pasta stampata in 3D: ecco i vincitori del concorso Barilla - Anche la pasta, uno degli alimenti più antichi e più amati dagli italiani subisce l’evoluzione tecnologica: Barilla ha appena annunciato i vincitori del concorso per la pasta stampata in 3D, contest ... macitynet.it

Geotecnica Cartoleria - Centro Stampa Trepuzzi. . Natale è creare insieme Dalla pasta modellabile ai cartoncini colorati, ogni segnaposto fatto a mano racconta una storia. Scopri come rendere unica la tua tavola con idee semplici e super creative firmat - facebook.com facebook