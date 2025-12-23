La parrocchia e il Comune portano doni ai piccoli pazienti della Pediatria di Cona

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 23 dicembre, la Parrocchia di Jolanda di Savoia e il Comune di Cona hanno portato doni ai piccoli pazienti della Pediatria di Cona. L’iniziativa di solidarietà, nata l’8 dicembre e sostenuta dalla partecipazione dei cittadini, ha avuto l’obiettivo di portare conforto e attenzione ai bambini in ospedale, rafforzando il senso di comunità e vicinanza nel territorio.

Martedì 23 dicembre, si è concretizzata l’iniziativa di solidarietà, organizzata dalla Parrocchia di Jolanda di Savoia, in collaborazione con il Comune, che l’8 dicembre scorso ha visto coinvolti tutti i cittadini del territorio. Una delegazione composta da don Tommaso Pevarello e dal vicesindaco. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Leggi anche: I pompieri di Merate portano doni e sorrisi ai piccoli pazienti della Pediatria

Leggi anche: Dalla parrocchia di Bregnano doni per i piccoli pazienti ricoverati in pediatria

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Imu, scontro fra Comune e parrocchia - La parrocchia di San Prospero ha presentato ricorso contro l'accertamento del 2018, portando la questione in tribunale. ilrestodelcarlino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.