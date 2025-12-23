La parrocchia e il Comune portano doni ai piccoli pazienti della Pediatria di Cona
Martedì 23 dicembre, la Parrocchia di Jolanda di Savoia e il Comune di Cona hanno portato doni ai piccoli pazienti della Pediatria di Cona. L’iniziativa di solidarietà, nata l’8 dicembre e sostenuta dalla partecipazione dei cittadini, ha avuto l’obiettivo di portare conforto e attenzione ai bambini in ospedale, rafforzando il senso di comunità e vicinanza nel territorio.
Martedì 23 dicembre, si è concretizzata l'iniziativa di solidarietà, organizzata dalla Parrocchia di Jolanda di Savoia, in collaborazione con il Comune, che l'8 dicembre scorso ha visto coinvolti tutti i cittadini del territorio. Una delegazione composta da don Tommaso Pevarello e dal vicesindaco.
