La palestra Mercuriali si conferma tra le migliori in Italia, simbolo di un ritorno alla normalità e all’attività sportiva. È un momento di gioia condivisa, che coinvolge non solo gli atleti, ma anche le loro famiglie, rendendo il luogo un punto di riferimento per il benessere e la comunità. Questo ritrovato entusiasmo testimonia l’importanza dello sport nella vita quotidiana e il valore di un ambiente sicuro e stimolante.

"Siamo tornati alla vita sportiva e agonistica, ma anche civile. E questo è bellissimo. Ma ancor più bello è vedere tutte le famiglie dei nostri atleti che sono tornate nella nostra bella palestra, un qualcosa che rappresenta motivo di soddisfazione e di entusiasmo". Fabio Grandi, 60 anni – figlio minore del mitico Bruno Grandi, nome epocale nel mondo della ginnastica italiana e mondiale – dal giugno 2024 è presidente della storica società di ginnastica Forti e Liberi, fondata 127 anni fa. È contento e felice: nel fine settimana i 130 iscritti fra bambine e bambini del sodalizio (l’età è compresa fra gli 8 e i 14-15 anni), hanno avuto la possibilità di allenarsi, con due nomi importanti della ginnastica italiana come Vanessa Ferrari, vice campionessa olimpica a Tokio 2021, e Matteo Morandi, bronzo olimpico agli anelli a Londra 2012. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

