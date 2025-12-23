La pace? Comincia dai più piccoli | in concerto i Cantori del Millennio

Questa sera alle 21, nella Cattedrale di Sansepolcro, si svolgerà il Gran Concerto per la Pace con i Piccoli Cantori del Millennio, diretti dal Maestro Mirko Alessio Umani. Un momento di musica e riflessione che invita a considerare come la serenità possa partire dai più giovani, contribuendo a costruire un futuro più pacifico.

Si terrà questa sera alle ore 21, nella Cattedrale di Sansepolcro, il Gran Concerto per la Pace, con protagonisti i Piccoli Cantori del Millennio, diretti dal Maestro Mirko Alessio Umani. L’iniziativa, che gode del sostegno del Comune di Sansepolcro, si inserisce nel programma degli eventi culturali e musicali delle festività natalizie e rappresenta un momento di alto valore simbolico, nel quale la musica diventa strumento di incontro, riflessione e messaggio condiviso di pace, in un periodo storico che richiede con forza dialogo e coesione tra i popoli. Il concerto è interamente finanziato grazie a un bando vinto dal Comune di Sansepolcro nell’ambito della " Festa della Toscana ", con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

